Мэр Харькова заявил об отсутствии поводов для эвакуации горожан

Вид на Харьков (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)

Поводов для эвакуации жителей Харькова пока нет, заявил мэр Игорь Терехов в интервью украинскому изданию LIGA.

«Эвакуация идет из [Харьковской] области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе — 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова», — сказал мэр.

Он заявил, что в Харькове «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита». По его словам, восстановление всего, что разрушено в городе в результате боевых действий, обойдется минимум в $10 млрд.

Терехов отметил, что в Харькове круглосуточно работают «пункты несокрушимости» — это специально оборудованные палатки, где украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить технику во время отключений электричества. Там также есть интернет и аптечки. По словам мэра, за два дня последнего блэкаута в такие пункты пришли 28 тыс. человек.

Кроме того, в школах бесплатно кормят местных жителей. За год там выдали 10 млн порций еды. «Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти», — подчеркнул Терехов.

Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что Украина подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики в нескольких областях за последнее время, что привело к повреждениям объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в тот же день сообщил о прилетах по объектам энергетики, в результате чего Харьков оказался «практически полностью без света».

Минобороны России тогда же отчиталось о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ. Ведомство заявило, что всего с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов российские военные нанесли 49 «ударов возмездия».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.