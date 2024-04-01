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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова заявил об отсутствии поводов для эвакуации горожан

Мэр Харькова Терехов не увидел причин для эвакуации местных жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на Харьков
Вид на Харьков (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)

Поводов для эвакуации жителей Харькова пока нет, заявил мэр Игорь Терехов в интервью украинскому изданию LIGA.

«Эвакуация идет из [Харьковской] области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе — 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова», — сказал мэр.

Он заявил, что в Харькове «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита». По его словам, восстановление всего, что разрушено в городе в результате боевых действий, обойдется минимум в $10 млрд.

Терехов отметил, что в Харькове круглосуточно работают «пункты несокрушимости» — это специально оборудованные палатки, где украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить технику во время отключений электричества. Там также есть интернет и аптечки. По словам мэра, за два дня последнего блэкаута в такие пункты пришли 28 тыс. человек.

Мэр сообщил о разрушении почти всех критических энергообъектов в Харькове
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Кроме того, в школах бесплатно кормят местных жителей. За год там выдали 10 млн порций еды. «Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти», — подчеркнул Терехов.

Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что Украина подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики в нескольких областях за последнее время, что привело к повреждениям объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в тот же день сообщил о прилетах по объектам энергетики, в результате чего Харьков оказался «практически полностью без света».

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Минобороны России тогда же отчиталось о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ. Ведомство заявило, что всего с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов российские военные нанесли 49 «ударов возмездия».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьков мэры эвакуация
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