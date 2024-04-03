Мэр Харькова заявил о наличии плана эвакуации жителей города

У властей Харькова есть план эвакуации местных жителей, но пока в этом нет необходимости. Об этом заявил мэр Игорь Терехов, передает «Думка».

«Я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы имеем опыт <...>, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить», — сказал он.

Терехов рассказал, что в Харькове находятся около 1,3 млн жителей. Он подчеркнул, что «никакой паники в городе нет». «Люди спокойно работают, люди ходят на работу, ходят по магазинам. У нас открыты и магазины, и аптеки, и автозаправочные станции, и рынки — все необходимое для того, чтобы люди жили и работали», — отметил он.

Ранее мэр Харькова также заявил, что поводов для эвакуации жителей нет. «Эвакуация идет из [Харьковской] области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе — 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова», — сказал Терехов 1 апреля.

При этом он рассказал, что в Харькове «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита». По его словам, восстановление всего, что разрушено в городе в результате боевых действий, обойдется как минимум в $10 млрд. «Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти», — подчеркнул он.

Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна подверглась самой масштабной за последнее время атаке по объектам энергетики в нескольких областях, что привело к повреждениям объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в тот же день сообщил о прилетах по объектам энергетики, в результате чего Харьков оказался «практически полностью без света».

Минобороны России тогда же отчиталось о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ. Ведомство заявило, что всего с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов российские военные нанесли 49 «ударов возмездия».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.