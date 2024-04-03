Володин отчитал депутатов Думы за поведение во время доклада Мишустина

Вячеслав Володин и Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов, которые покинули зал заседаний во время отчета правительства, и отметил, что ушедшие могут не переизбираться.

По словам Володина, в начале обращения в зале сидели 430 депутатов, а после часть из них «отошла передохнуть». Он отметил, что если у них нет сил «выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать», то надо задуматься, тем ли они занимаются. «Те, кто ушел, могут потом не переизбираться», — предупредил Володин.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля выступил с ежегодным отчетом перед Госдумой. Заседание длилось почти пять часов. Он отчитался о мерах социальной поддержки для россиян, развитии инфраструктуры, технологическом и финансовых суверенитетах, а также о сотрудничестве с дружественными странами.