Мишустин в Госдуме отчитался о выполнении шести задач

Правительство проиндексировало пособия, заявил во время отчета в Госдуме Михаил Мишустин. Он отчитался о строительстве в России в 2023 году рекордных объемов жилья, дорог и аэропортов и о взаимодействии с дружественными странами

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Правительство приняло меры в области благосостояния россиян, «народосбережения» и развития инфраструктуры, технологического и финансового суверенитета, а также внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о деятельности кабмина по итогам 2023 года. РБК вел трансляцию с заседания Думы.

О благосостоянии россиян

По словам Мишустина, правительство принимает системные меры по борьбе с бедностью и неравенством.

«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%. Повысили их и на 2024 год», — сказал он.

По поручению президента России Владимира Путина минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого «зависят зарплаты миллионов работников», увеличивается быстрее инфляции, заявил премьер. По состоянию на 2024 год рост МРОТ составил более 18%.

Мишустин отметил, что на увеличение зарплат бюджетников в 2023 году направили порядка 190 млрд руб. «Такое решение затронуло свыше 5 млн бюджетников», — сказал премьер. Помимо прочего, из Федерального фонда ОМС было выделено более 30 млрд руб. на повышение зарплат медицинских работников.

Глава кабмина рассказал о запуске модернизации службы занятости в качестве создания дополнительных возможностей для трудоустройства людей с разными профессиональными навыками. По его словам, в России открыли более 400 современных кадровых центров.

«Там помогают найти вакансию — с учетом индивидуальной ситуации, в том числе — если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тыс. граждан. Еще почти 200 тыс. прошли переобучение, и большинство приступило к профессиональной деятельности. Среди них — молодежь и люди предпенсионного возраста, для которых часто достаточно остро стоит вопрос с поиском места», — уточнил он.

Благодаря программе стимулирования найма в 2023 году трудоустроились 50 тыс. человек, сказал Мишустин. Он отметил, что заключить социальный контракт могут и те, кто оказался в сложной ситуации. С помощью этой инициативы можно получить помощь с открытием собственного дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. По итогам прошлого года социальный контракт подписали около 700 тыс. человек, 75% из них существенно улучшили свои доходы, заявил премьер.

О «народосбережении» и поддержке семей с детьми

Мишустин рассказал о развитии целостной системы поддержки семей с детьми.

«С января прошлого года мы запустили единое пособие, которое предоставляется каждый месяц, исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 млн детей. И примерно 400 тыс. будущих мам», — заявил глава кабмина.

Родители также получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое, по словам Мишустина, выросло «практически наполовину» — до 50 тыс. руб. Размер максимального пособия по беременности и родам увеличился до 565 тыс. руб., а материнский капитал на первенца превысил 630 тыс. руб., на второго ребенка — 830 тыс. руб.

В целях упрощения получения государственных услуг кабмин перевел в формат «Социального казначейства» 42 меры соцзащиты, которыми могут воспользоваться почти 23 млн человек, сказал Мишустин.

Премьер отметил рост ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2023 года до почти 73,5 лет, что «ни разу ни фиксировалось в истории Советского Союза и современной России».

Также, по его словам, за последние три года создано и реконструировано свыше 3,5 тыс. объектов оказания первичной медицинской помощи, закуплено 147 тыс. единиц оборудования и около 5 тыс. машин скорой помощи. В рамках национального проекта «Здравоохранение» переоснастили 600 региональных сосудистых центров и 200 медорганизаций для пациентов с онкологией, сообщил Мишустин. По итогам 2023 года благодаря расширению программы диспансеризации ее прошел каждый второй россиянин, добавил он.

Год назад кабмин установил специальные социальные выплаты медикам, их получили около 1 млн специалистов, сказал глава кабмина. С марта 2024 года надбавки были увеличены. По словам Мишустина, теперь врачи в сельской местности, районных центрах и малых городах будут дополнительно получать 50 тыс. руб., средний медперсонал — 30 тыс. рублей, в крупных населенных пунктах поддержка составит 29 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2023 года приняли участие более 6,5 тыс. медиков, обе инициативы продлили до 2030 года. Благодаря строительству и обновлению дошкольных учреждений, они могут принять на 157 тыс. детей больше, чем четыре года назад, сказал Мишустин.

В рамках программы капитального ремонта общеобразовательных организаций привели в порядок более 4 тыс. зданий, в регионы также поставили почти 3 тыс. школьных автобусов в 2023 году.

«Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента добавляем по 5 тыс. рублей к зарплате. И с марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек. В них работают — свыше 565 тыс. педагогов. Соответствующее постановление правительства подготовлено. И люди получат положенные им средства за прошлый месяц уже в апреле», — сказал премьер.

Он добавил, что «Пушкинскую карту» получили более 10 млн человек, куплено свыше 64 млн билетов на культурные мероприятия.

О развитии инфраструктуры

Мишустин сообщил, что в 2023 году было возведено более 110 млн кв. м. жилья, что стало рекордным показателем за историю России. По его словам, условия проживания улучшили почти 4,5 млн семей.

В стране запустили программу по обновлению системы ЖКХ, которая рассчитана на пять лет. Около 53% региональных дорог и около 70: опорных привели в соответствие с нормативами на конец 2023 года, сказал премьер.

«По всей стране создано и отремон­тировано более 31 тыс. километров шоссе. Открыли движение на скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Важнейший проект. Это и новые рабочие места, и качество жизни людей. Дальше будем развивать такой маршрут, как и многие другие», — добавил Мишустин.

По его словам, за 2023 год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах. В ближайшие шесть лет планируется обновить не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено 250 млрд руб. Также за прошлый год в российские субхекты поставили около 5 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

О технологическом суверенитете

Мишустин рассказал, что кабмин запустил 10 инициатив по развитию сквозных технологий и завершает формирование крупных проектов для организации выпуска значимых видов наукоемких изделий. Речь идет в том числе о компонентах микроэлектроники, «умных» станках», газовых турбинах и медицинском оборудовании. Объем финансирования этих проектов составил порядка 137 млрд руб.

О финансовом суверенитете России

Премьер-министр отметил важность работы всех платежей внутри страны, несмотря на давление извне.

«Запад делает все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и мировым финансам, сдержать развитие России. Банк России работает над решением этой проблемы», — сказал он.

По его словам, кабмин оказывает всестороннюю поддержку для защиты торговых и инвестиционных операций российских компаний.

О сотрудничестве с дружественными странами

Мишустин назвал важным пресечение попытки западных стран организовать блокаду внешней торговли России. По его словам, товарооборот с дружественными странами превысил $548 млрд и сопоставим с объемом торговли России со всем миром четыре года назад ($568 млрд).

Кабмин утвердил Стратегию внешнеэкономической деятельности до 2030 года. По словам Мишустина, совокупный реальный валовый внутренний продукт Евразийского экономического союза в 2023 году вырос на 3,8%. Товарооборот России с участниками Содружества независимых государств за прошлый год вырос почти на 6%, добавил премьер.