Мишустин пригласил всех в Магадан

Мишустин после отчета о работе правительства похвалил Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, напомнив, как сильно изменился Магадан, и пригласил всех посетить этот город

Михаил Мишустин (слева) во время осмотра парка «Маяк» на берегу Охотского моря в Магадане (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер Михаил Мишустин заявил, что восхищен тем, как преобразилась городская среда в Магадане после участия в конкурсе проектов городского благоустройства, и пригласил всех побывать в этом городе. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о работе правительства.

«Я говорил о всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. Я сам на финалы приезжаю. Во Владивостоке был, сейчас это потрясающе. Ребята, молодые архитекторы со всей страны. Я вот говорил, началось все с Магадана. Девочка одна победила в конкурсе, придумала покрасить красиво маяк и сделать набережную. Вы не представляете, что там. Всех приглашаю в Магадан. Извините, что в Магадан, но это совершенно по-другому», — сказал премьер.

«Почему вы извиняетесь? Магадан — точка роста. И Магадан отказался вообще от всех тех, кто плохо себя ведет и какие-то правонарушения совершает», — перебил его спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также Мишустин отметил, что в рамках конкурса для малых городов и исторических поселений уже реализовано 700 проектов, будут выполнены еще 300. По его словам, правительство ведет работу по актуализации стратегии пространственного развития. «Это нельзя сделать без очень многих элементов: без стратегии внешнеэкономического развития, без понимания нашей макроэкономической ситуации и наличия средств для инвестиций. Мы ведем эту работу аккуратно», — заключил он.