Мишустин пригласил всех в Магадан
Премьер Михаил Мишустин заявил, что восхищен тем, как преобразилась городская среда в Магадане после участия в конкурсе проектов городского благоустройства, и пригласил всех побывать в этом городе. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о работе правительства.
«Я говорил о всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. Я сам на финалы приезжаю. Во Владивостоке был, сейчас это потрясающе. Ребята, молодые архитекторы со всей страны. Я вот говорил, началось все с Магадана. Девочка одна победила в конкурсе, придумала покрасить красиво маяк и сделать набережную. Вы не представляете, что там. Всех приглашаю в Магадан. Извините, что в Магадан, но это совершенно по-другому», — сказал премьер.
«Почему вы извиняетесь? Магадан — точка роста. И Магадан отказался вообще от всех тех, кто плохо себя ведет и какие-то правонарушения совершает», — перебил его спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также Мишустин отметил, что в рамках конкурса для малых городов и исторических поселений уже реализовано 700 проектов, будут выполнены еще 300. По его словам, правительство ведет работу по актуализации стратегии пространственного развития. «Это нельзя сделать без очень многих элементов: без стратегии внешнеэкономического развития, без понимания нашей макроэкономической ситуации и наличия средств для инвестиций. Мы ведем эту работу аккуратно», — заключил он.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года и является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Магадан — один из городов-победителей самого первого конкурса, проведенного в 2018 году. В рамках конкурса там был реконструирован парк «Маяк». Сумма гранта составила 100 млн руб.
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