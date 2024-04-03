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Мишустин пригласил всех в Магадан

Мишустин похвалил благоустройство Магадана и пригласил всех посетить этот город
Мишустин после отчета о работе правительства похвалил Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, напомнив, как сильно изменился Магадан, и пригласил всех посетить этот город
Михаил Мишустин (слева) во время осмотра парка &laquo;Маяк&raquo; на берегу Охотского моря в Магадане
Михаил Мишустин (слева) во время осмотра парка «Маяк» на берегу Охотского моря в Магадане (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер Михаил Мишустин заявил, что восхищен тем, как преобразилась городская среда в Магадане после участия в конкурсе проектов городского благоустройства, и пригласил всех побывать в этом городе. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о работе правительства.

«Я говорил о всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. Я сам на финалы приезжаю. Во Владивостоке был, сейчас это потрясающе. Ребята, молодые архитекторы со всей страны. Я вот говорил, началось все с Магадана. Девочка одна победила в конкурсе, придумала покрасить красиво маяк и сделать набережную. Вы не представляете, что там. Всех приглашаю в Магадан. Извините, что в Магадан, но это совершенно по-другому», — сказал премьер.

«Почему вы извиняетесь? Магадан — точка роста. И Магадан отказался вообще от всех тех, кто плохо себя ведет и какие-то правонарушения совершает», — перебил его спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также Мишустин отметил, что в рамках конкурса для малых городов и исторических поселений уже реализовано 700 проектов, будут выполнены еще 300. По его словам, правительство ведет работу по актуализации стратегии пространственного развития. «Это нельзя сделать без очень многих элементов: без стратегии внешнеэкономического развития, без понимания нашей макроэкономической ситуации и наличия средств для инвестиций. Мы ведем эту работу аккуратно», — заключил он.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года и является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Магадан — один из городов-победителей самого первого конкурса, проведенного в 2018 году. В рамках конкурса там был реконструирован парк «Маяк». Сумма гранта составила 100 млн руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Магадан Конкурс благоустройство Михаил Мишустин
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