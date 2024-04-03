Мишустин выступил против запрета на ведение бизнеса за рубежом
Нельзя запрещать российскими компаниям вести бизнес за границей, но власти будут обращать внимание на вывод капитала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с докладом в Госдуме. РБК вел трансляцию с заседания.
«Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться», — заверил он.
Премьер подчеркнул, что Россия продолжит работать с дружественными странами. «Мы, конечно же, продолжим работать с дружественными странами. Нельзя отказаться от инвестиций дружественных стран к нам», — сказал премьер.
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