Мишустин выступил против запрета на ведение бизнеса за рубежом

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Нельзя запрещать российскими компаниям вести бизнес за границей, но власти будут обращать внимание на вывод капитала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с докладом в Госдуме. РБК вел трансляцию с заседания.

«Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться», — заверил он.

Премьер подчеркнул, что Россия продолжит работать с дружественными странами. «Мы, конечно же, продолжим работать с дружественными странами. Нельзя отказаться от инвестиций дружественных стран к нам», — сказал премьер.

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