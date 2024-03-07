 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Венгрии сочли разумным решение Шольца не поставлять Taurus на Украину

Сийярто: Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять Киеву ракеты Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину, заявил «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Так он прокомментировал реакцию канцлера на запись разговора немецких военных.

«Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные», — сказал Сийярто. Министр назвал поведение Шольца ответственным и разумным.

FAZ узнал, что Шольц не поменял позицию по поставкам Taurus после утечки
Политика
Олаф Шольц

В начале марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров, которые в том числе обсуждали возможность передачи Киеву Taurus.

Шольц неоднократно выступал против поставок этих ракет на Украину, подчеркивая, что их дальность 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве». Он не изменил позицию и после утечки.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

Москва осуждает поставки западного вооружения на Украину. Президент Владимир Путин заявил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

Читайте на РБК Pro
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать
Участились случаи болезни Паркинсона у людей до 50-ти. Каковы признаки
Налоговики ужесточают контроль цен: к чему готовиться
Пять digital-профессий в сельском хозяйстве с доходом до ₽500 тыс.

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Taurus Олаф Шольц Украина военная помощь Сийярто Петер
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Британия призвала Германию передать Киеву Taurus вопреки утечке
Политика
Шольц вновь исключил поставки Taurus на Украину
Политика
МИД объявил немецкому послу демарш из-за утечки беседы военных о Taurus
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 06 мар, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 06 мар, 17:22
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 05:41
В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 05:25
В Венгрии сочли разумным решение Шольца не поставлять Taurus на Украину Политика, 05:10
В Филадельфии восемь подростков пострадали при стрельбе на остановке Общество, 04:53
Еврокомиссия предупредила о конфликтах между странами ЕС из-за воды Политика, 04:47
Трамп вызвал Байдена на дебаты «в любое время, в любом месте» Политика, 04:18
Программиста Google обвинили в краже ИИ-технологий для китайских фирм Технологии и медиа, 03:50
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В Тульской области сбили два дрона Политика, 03:33
Число жертв удара хуситов по сухогрузу True Confidence выросло до трех Политика, 03:16
Чешский миллиардер назвал условие помощи Украине с оружием Политика, 03:11
В Магадане загорелся склад со стройматериалами Общество, 02:46
Китай построит четвертый авианосец Политика, 02:35
Глава Сенегала распустил правительство и назначил нового премьера Политика, 02:20
Осужденные в Кабо-Верде за наркотики моряки вернулись в Мурманск Общество, 01:48