В Венгрии сочли разумным решение Шольца не поставлять Taurus на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину, заявил «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Так он прокомментировал реакцию канцлера на запись разговора немецких военных.
«Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные», — сказал Сийярто. Министр назвал поведение Шольца ответственным и разумным.
В начале марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров, которые в том числе обсуждали возможность передачи Киеву Taurus.
Шольц неоднократно выступал против поставок этих ракет на Украину, подчеркивая, что их дальность 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве». Он не изменил позицию и после утечки.
Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.
Москва осуждает поставки западного вооружения на Украину. Президент Владимир Путин заявил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».
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