Службы Тайваня не сообщали о пострадавших россиянах после землетрясения

На Тайване сообщили об отсутствии информации о пострадавших россиянах

Фото: China Times / Global Look Press

Экстренные службы Тайваня не сообщали российскому представительству в регионе о погибших или пострадавших россиянах в результате землетрясения в ночь на 3 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству на острове.

Эта неправительственная организация поддерживает неформальные связи России и Тайваня.

«Пока такой информации (о погибших и пострадавших. — РБК) к нам не поступало», — цитирует агентство пресс-службу комиссии.

3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. В уезде Хуалянь, который больше всего пострадал от землетрясения, максимальная сила толчков составила 6 баллов, там разрушены десятки зданий. В результате землетрясения погибли семь человек, почти 900 пострадали.

В ликвидации последствий подземных толчков участвует армия Тайваня.

Землетрясение на Тайване стало сильнейшим по меньшей мере за последние 25 лет. Сейсмологи предупредили, что в ближайшие три-четыре дня в регионе могут произойти новые подземные толчки.