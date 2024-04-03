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Число пострадавших при землетрясении на Тайване приблизилось к 900

При землетрясении на Тайване погибли девять человек, более 880 пострадали
882 человека пострадали. На острове повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остаются без электричества. Землетрясение стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет
Фото: China Times / Global Look Press
Фото: China Times / Global Look Press

Количество погибших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до девяти человек, еще 882 человека пострадали, пишет China Times. Ранее сообщалось о семи жертвах и более чем 700 пострадавших.

Из-за землетрясения произошли три аварии на железной дороге, высокоскоростной железной дороге и в метро. Повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остаются без электричества.

Число пострадавших при землетрясении на Тайване приблизилось к 900
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В Хуаляне накренился и рухнул девятиэтажный дом, на нескольких этажах оказались заблокированы люди.

Утром 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, оно стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь.

Последствия землетрясения в Тайване. Фотогалерея
Фотогалерея 

Taiwan News писал, что в международном аэропорту Таоюань обрушился потолок, несколько пассажиров пострадали. Движение высокоскоростных поездов, следующих в аэропорт, было приостановлено. Кроме того, около 1 тыс. туристов оказались заблокированы в национальном парке Тароко, сообщал CNA.

Один из крупнейших мировых производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) рассказал об эвакуации персонала с некоторых заводов и о приостановке работы строительных площадок по всему Тайваню. Компания оценила убытки в $60 млн. Власти острова отказались обращаться за помощью к материковому Китаю.

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Елена Чернышова
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