При землетрясении на Тайване погибли девять человек, более 880 пострадали

Число пострадавших при землетрясении на Тайване приблизилось к 900

882 человека пострадали. На острове повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остаются без электричества. Землетрясение стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет

Фото: China Times / Global Look Press

Количество погибших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до девяти человек, еще 882 человека пострадали, пишет China Times. Ранее сообщалось о семи жертвах и более чем 700 пострадавших.

Из-за землетрясения произошли три аварии на железной дороге, высокоскоростной железной дороге и в метро. Повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остаются без электричества.

Video

В Хуаляне накренился и рухнул девятиэтажный дом, на нескольких этажах оказались заблокированы люди.

Утром 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, оно стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь.

Taiwan News писал, что в международном аэропорту Таоюань обрушился потолок, несколько пассажиров пострадали. Движение высокоскоростных поездов, следующих в аэропорт, было приостановлено. Кроме того, около 1 тыс. туристов оказались заблокированы в национальном парке Тароко, сообщал CNA.

Один из крупнейших мировых производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) рассказал об эвакуации персонала с некоторых заводов и о приостановке работы строительных площадок по всему Тайваню. Компания оценила убытки в $60 млн. Власти острова отказались обращаться за помощью к материковому Китаю.