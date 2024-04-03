Число пострадавших при землетрясении на Тайване приблизилось к 900
Количество погибших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до девяти человек, еще 882 человека пострадали, пишет China Times. Ранее сообщалось о семи жертвах и более чем 700 пострадавших.
Из-за землетрясения произошли три аварии на железной дороге, высокоскоростной железной дороге и в метро. Повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остаются без электричества.
В Хуаляне накренился и рухнул девятиэтажный дом, на нескольких этажах оказались заблокированы люди.
Утром 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, оно стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь.
Taiwan News писал, что в международном аэропорту Таоюань обрушился потолок, несколько пассажиров пострадали. Движение высокоскоростных поездов, следующих в аэропорт, было приостановлено. Кроме того, около 1 тыс. туристов оказались заблокированы в национальном парке Тароко, сообщал CNA.
Один из крупнейших мировых производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) рассказал об эвакуации персонала с некоторых заводов и о приостановке работы строительных площадок по всему Тайваню. Компания оценила убытки в $60 млн. Власти острова отказались обращаться за помощью к материковому Китаю.
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