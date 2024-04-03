Сейсмологи Тайваня предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни

Последствия землетрясения на Тайване (Фото: Fabian Hamacher / Reuters)

На Тайване в ближайшие три-четыре дня могут произойти новые землетрясения, их прогнозируемая магнитуда — 6,5-7. Об этом сообщает Sina со ссылкой на директора Центра прогнозирования землетрясений Тайваньской метеорологической службы.

«Афтершоки магнитудой от 6,5 до 7,0 могут произойти в ближайшие три-четыре дня», — предупредил У Цзяньфу. Он отметил, что произошедшее у берегов Тайваня землетрясение магнитудой 7,2-7,3 стало сильнейшим за 25 лет. Предыдущее мощнейшее землетрясение произошло в сентябре 1999 года, напомнил он.

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По данным Тайваньского центра реагирования на стихийные бедствия, в результате землетрясения погибли четыре человека. Среди них — трое альпинистов, которых завалило камнями на дороге Чжуйлу в национальном парке Тароко.

Подземные толчки ощущались по всему острову. В городе Хуалянь, в районе которого находился эпицентр землетрясения, частично разрушились и накренились несколько домов. Под завалами могут находиться люди. В спасательных операциях и работах по ликвидации последствий стихийного бедствия задействовали армию.