Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения
Минобороны Тайваня задействует военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения, произошедшего у берегов острова. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.
«Вторая оперативная зона направила войска по оказанию помощи при стихийных бедствиях для координации спасательных операций, <...> в надежде минимизировать ущерб.», — cообщило тайваньское Минобороны.
Ведомство создало специальный штаб, чтобы следить за развитием ситуации после землетрясения в режиме реального времени, сотрудничать с местными органами власти и развертывать войска для оказания помощи населению.
У берегов Тайваня произошло два землетрясения — магнитудой 7,2 и 6,5, сообщило Тайваньское метеорологическое управление. Сильнее всего толчки ощущались в городе Хуалянь на восточном берегу острова, который находится вблизи эпицентра.
Несколько зданий в городе накренились. В частности, на улице Бэйбинь сломались перекрытия первого этажа пятиэтажного дома, этаж полностью разрушился, а здание накренилось, сообщает общественное телевидение Тайваня (PTS).
В результате землетрясения был поврежден мост, соединяющий Тайбэй и Новый Тайбэй, сообщает Sanlih E-Television. Автомобильное движение на мосту прекратилось, наземную линию метро также временно закрыли.
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