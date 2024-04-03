Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700 человек
При землетрясении на Тайване погибли семь человек, пишет UDN. Reuters со ссылкой на правительство сообщает, что пострадали 711 человек.
Утром 3 апреля на острове произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Максимальная сила толчков в Хуаляне составила 6 баллов, а в Илане, Мяоли, Чжанхуа, Синьчжу, Наньтоу, Таоюане, Синьчжу и Тайбэе — 5 баллов. Произошло более 60 афтершоков.
В Хуаляне погибли люди. Там также повреждены 43 дома. Девятиэтажный дом накренился, в нем на нескольких этажах оказались заблокированы люди.
Taiwan News пишет, что в международном аэропорту Таоюань обрушился потолок, несколько пассажиров получили травмы. Движение высокоскоростных поездов, следующих в аэропорт, приостановлено.
Кроме того, около 1 тыс. туристов оказались заблокированными в национальном парке Тароко, сообщает CNA.
Землетрясение на Тайване стало сильнейшим по меньшей мере за последние 25 лет.
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