При землетрясении на Тайване погибли семь человек, более 700 пострадали

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700 человек

Пострадали более 700 человек. Землетрясение на Тайване магнитудой 7,2 стало сильнейшим по меньшей мере за последние 25 лет. Наиболее сильно оно затронуло уезд Хуалянь

Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters Фото: EYEPRESS / Reuters Фото: Jimmy Beunardeau, Hans Lucas / Reuters Фото: Qi Fei / XinHua / Global Look Press Фото: Fabian Hamacher / Reuters Фото: Tutuloveeat / Reuters Фото: Tsuyoshi Sakuragi / The Yomiuri Shimbun / Reuters

При землетрясении на Тайване погибли семь человек, пишет UDN. Reuters со ссылкой на правительство сообщает, что пострадали 711 человек.

Утром 3 апреля на острове произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Максимальная сила толчков в Хуаляне составила 6 баллов, а в Илане, Мяоли, Чжанхуа, Синьчжу, Наньтоу, Таоюане, Синьчжу и Тайбэе — 5 баллов. Произошло более 60 афтершоков.

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В Хуаляне погибли люди. Там также повреждены 43 дома. Девятиэтажный дом накренился, в нем на нескольких этажах оказались заблокированы люди.

Taiwan News пишет, что в международном аэропорту Таоюань обрушился потолок, несколько пассажиров получили травмы. Движение высокоскоростных поездов, следующих в аэропорт, приостановлено.

Кроме того, около 1 тыс. туристов оказались заблокированными в национальном парке Тароко, сообщает CNA.

Землетрясение на Тайване стало сильнейшим по меньшей мере за последние 25 лет.