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Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700 человек

При землетрясении на Тайване погибли семь человек, более 700 пострадали
Пострадали более 700 человек. Землетрясение на Тайване магнитудой 7,2 стало сильнейшим по меньшей мере за последние 25 лет. Наиболее сильно оно затронуло уезд Хуалянь

Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press
Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters
Фото: EYEPRESS / Reuters
Фото: Jimmy Beunardeau, Hans Lucas / Reuters
Фото: Qi Fei / XinHua / Global Look Press
Фото: Fabian Hamacher / Reuters
Фото: Tutuloveeat / Reuters
Фото: Tsuyoshi Sakuragi / The Yomiuri Shimbun / Reuters
Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press
Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters
Фото: EYEPRESS / Reuters
Фото: Jimmy Beunardeau, Hans Lucas / Reuters
Фото: Qi Fei / XinHua / Global Look Press
Фото: Fabian Hamacher / Reuters
Фото: Tutuloveeat / Reuters
Фото: Tsuyoshi Sakuragi / The Yomiuri Shimbun / Reuters
Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press
Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters
Фото: EYEPRESS / Reuters
Фото: Jimmy Beunardeau, Hans Lucas / Reuters
Фото: Qi Fei / XinHua / Global Look Press
Фото: Fabian Hamacher / Reuters
Фото: Tutuloveeat / Reuters
Фото: Tsuyoshi Sakuragi / The Yomiuri Shimbun / Reuters

При землетрясении на Тайване погибли семь человек, пишет UDN. Reuters со ссылкой на правительство сообщает, что пострадали 711 человек.

Утром 3 апреля на острове произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Максимальная сила толчков в Хуаляне составила 6 баллов, а в Илане, Мяоли, Чжанхуа, Синьчжу, Наньтоу, Таоюане, Синьчжу и Тайбэе — 5 баллов. Произошло более 60 афтершоков.

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700 человек
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В Хуаляне погибли люди. Там также повреждены 43 дома. Девятиэтажный дом накренился, в нем на нескольких этажах оказались заблокированы люди.

Taiwan News пишет, что в международном аэропорту Таоюань обрушился потолок, несколько пассажиров получили травмы. Движение высокоскоростных поездов, следующих в аэропорт, приостановлено.

Сейсмологи Тайваня предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни
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Последствия землетрясения на Тайване

Кроме того, около 1 тыс. туристов оказались заблокированными в национальном парке Тароко, сообщает CNA.

Землетрясение на Тайване стало сильнейшим по меньшей мере за последние 25 лет.

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Елена Чернышова
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