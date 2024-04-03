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Крупнейший производитель полупроводников оценил убытки от землетрясения

Taiwan Semiconductor: потери в результате землетрясения составят около $60 млн
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Один из крупнейших мировых производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) оценил убытки после землетрясения на острове в $60 млн, пишет газета Commercial Times со ссылкой на заявление компании.

Влияние на финансовые результаты TSMC за второй квартал составит около $60 млн, сообщили в TSMC.

В компании также рассказали об эвакуации персонала с территорий некоторых заводов и приостановке работы строительных площадок по всему Тайваню, которую возобновят после проверки.

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Утром 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь, всего произошло более 60 афтершоков. Это землетрясение стало сильнейшим на острове за последние 25 лет.

Согласно последним данным, погибли семь человек, пострадали 736, передает местная газета United Daily News. Около 300 тыс. домохозяйств остались без электричества, разрушены около 30 зданий. Радиоактивные объекты и атомные электростанции Тайваня повреждений не получили.

В спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения участвуют тайваньские военнослужащие. При этом власти острова не стали обращаться за помощью к материковому Китаю.

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