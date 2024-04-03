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АЭС и радиоактивные объекты не пострадали при землетрясении в Тайване

АЭС и радиоактивные объекты не повреждены при землетрясении в Тайване

Радиоактивные объекты и атомные электростанции Тайваня не получили повреждений при землетрясении. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по ядерной безопасности Тайваня.

Комитет провел проверки радиоактивных материалов и объектов корпорации Taiwan Power Company и Национального научно-исследовательского института по ядерной энергетике и государственного Университета Цинхуа.

«Комитет подтвердил результаты подробной проверки <...>. Объекты работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В университете Цинхуа инспекторы обнаружили перелив воды в бассейновом реакторе, но показатели радиации на месте находятся в пределах фоновых значений, отметили в комитете.

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В ночь на 2 апреля у берегов Тайваня произошло два землетрясения — магнитудой 7,2 и 6,5. Сильнее всего толчки ощущались в городе Хуалянь на восточном берегу острова.

В результате землетрясения погибли четыре человека погибли, еще 97 пострадали. В спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения участвуют военнослужащие.

Землетрясение на Тайване стало сильнейшим за 25 лет. 21 сентября 1990 года на острове были зафиксированы толчки, магнитуда которых доходила до 7,3-7,6. Тогда погибли 2,4 тыс. человек, были разрушены или пострадали 50 тыс. зданий.

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