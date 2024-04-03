Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване. Видео
Утром 3 апреля на Тайване зафиксировали несколько подземных толчков. По данным местного метеорологического управления, магнитуда самого сильного из них составила 7,2. Погибли четыре человека, пострадали еще 57, писало издание China Times со ссылкой на предварительные оценки пожарной службы.
Эпицентр землетрясения находился на востоке острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км. Там разрушены первые этажи нескольких зданий, сообщал портал ETtoday. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди.
Это стало сильнейшим землетрясением на Тайване за последние 25 лет.
Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает
АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит
В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям
В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео
В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Умерла звезда советского кино
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?