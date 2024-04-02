В Харькове переименовали 18 улиц и переулков
Харьковский горсовет переименовал 18 улиц и других объектов, названия которых были связаны с Россией, передает УНИАН. Распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.
В частности, улица Бакулина стала улицей Евгения Енина — первого замминистра внутренних дел Украины, погибшего при крушении вертолета в Броварах. Въезд Тринклера переименовали во въезд Глисады Джуса — в честь военного летчика Андрея Пильщикова с позывным Джус, погибшего в авиакатастрофе в Житомирской области
Кроме того, Беломорская улица стала Финской, Байкальская — Снежной, Ижевская — Сахарной, а одноименный переулок — Зажиточным, переулок Эльбрусский стал Буковельским.
После начала российской военной операции украинские власти регулярно рассматривают инициативы по переименованию улиц, населенных пунктов и других объектов, названия которых связывают с Россией.
К примеру, в начале февраля 2023 года улица Булгакова в Киеве стала носить имя грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, а библиотеку Блока переименовали в честь украинского и советского театрального режиссера Гната Юры.
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