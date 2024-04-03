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Военная операция на Украине ,  
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В украинских Сумах прогремели взрывы

Власти Украины сообщили о взрывах в Сумах
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщила областная военная администрация в своем телеграм-канале.

По данным местных властей, погибших нет. Областная администрация попросила местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

В Днепре прозвучали взрывы
Политика
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее сирены зазвучали в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В украинских Сумах прогремели взрывы
В украинских Сумах прогремели взрывы

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Теги
Украина взрывы Военная операция на Украине Воздушная тревога
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