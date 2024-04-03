В украинских Сумах прогремели взрывы
В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщила областная военная администрация в своем телеграм-канале.
По данным местных властей, погибших нет. Областная администрация попросила местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее сирены зазвучали в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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