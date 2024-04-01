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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об ударе по пункту наемников под Харьковом

Минобороны отчиталось об ударе по пункту иностранных наемников под Харьковом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Харькова. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Удар по технике и живой силе противника был нанесен в 138 районах, сообщило ведомство.

Минобороны ежедневно отчитывается о происходящем в зоне боевых действий, в частности сообщает об ударах по объектам в Харькове и возле него. Так, 17 января ведомство сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков. В основном там были французские наемники, утверждает Минобороны.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В результате удара здание, где дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожены более 60 человек, свыше 20 получили ранения и попали в лечебные учреждения, заявило ведомство.

Минобороны отчиталось об ударе по пункту наемников под Харьковом
Минобороны отчиталось об ударе по пункту наемников под Харьковом

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