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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы после атак беспилотников в Татарстане. Видео

Кадры взрывов после атак беспилотников в Татарстане
Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы после атак беспилотников в Татарстане. Видео
Video

В Татарстане беспилотники в Елабуге и Нижнекаме атаковали предприятие. На кадрах видно взрыв и его последствия — двухэтажное здание с выбитыми стеклами. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что серьезных разрушений нет, но есть раненные.

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Татарстан взрыв беспилотники
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