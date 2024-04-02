Взрывы после атак беспилотников в Татарстане. Видео

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В Татарстане беспилотники в Елабуге и Нижнекаме атаковали предприятие. На кадрах видно взрыв и его последствия — двухэтажное здание с выбитыми стеклами. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что серьезных разрушений нет, но есть раненные.