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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре прозвучали взрывы

В Днепре прозвучала серия взрывов
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Военная операция на Украине

В Днепре прозвучала серия взрывов, сообщают ТСН, «24 канал» и «РБК-Украина».

ТСН и «РБК Украина» сообщили о звуках взрывов около 02:07 мск, «24 канал» — через несколько минут.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент ее сигналы звучали в Харьковской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях, в отдельных районах последней тревога не отменена до сих пор.

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Днепр Украина взрывы Днепропетровская область
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