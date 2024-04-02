В Днепре прозвучали взрывы
В Днепре прозвучала серия взрывов, сообщают ТСН, «24 канал» и «РБК-Украина».
ТСН и «РБК Украина» сообщили о звуках взрывов около 02:07 мск, «24 канал» — через несколько минут.
По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент ее сигналы звучали в Харьковской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях, в отдельных районах последней тревога не отменена до сих пор.
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