В Курской области сбили беспилотник

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА», — написал он. Губернатор напомнил, что не нужно приближаться к обломкам дронов.

За пять минут до уничтожения аппарата в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в предыдущий раз это было вечером 1 апреля, он продлился около восьми часов. Такой же режим вводили в Воронежской области.

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 31 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино, одна женщина получила осколочное ранение. Ранее, 29 марта, в области и городе сообщали о ракетной опасности.

В Кремле атаки дронов на российские регионы считают «террористической активностью» Украины.