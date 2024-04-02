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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили беспилотник

Старовойт: в Курской области работает ПВО, сбит беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА», — написал он. Губернатор напомнил, что не нужно приближаться к обломкам дронов.

За пять минут до уничтожения аппарата в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в предыдущий раз это было вечером 1 апреля, он продлился около восьми часов. Такой же режим вводили в Воронежской области.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 31 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино, одна женщина получила осколочное ранение. Ранее, 29 марта, в области и городе сообщали о ракетной опасности.

В Кремле атаки дронов на российские регионы считают «террористической активностью» Украины.

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Курская область Роман Старовойт беспилотники
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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