В Курской области сбили беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА», — написал он. Губернатор напомнил, что не нужно приближаться к обломкам дронов.
За пять минут до уничтожения аппарата в регионе объявили опасность атаки беспилотников.
Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в предыдущий раз это было вечером 1 апреля, он продлился около восьми часов. Такой же режим вводили в Воронежской области.
Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 31 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино, одна женщина получила осколочное ранение. Ранее, 29 марта, в области и городе сообщали о ракетной опасности.
В Кремле атаки дронов на российские регионы считают «террористической активностью» Украины.
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