В Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов

В двух российских регионах объявили об угрозе атаки дронов

Фото: Минобороны РФ

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Такой же режим ввели в Воронежской области. Об этом предупредил глава региона Александр Гусев, отметив готовность сил противовоздушной обороны и призвав жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Воронежская область последний раз подвергалась атаке дронов 23 марта. Тогда российские военные уничтожили один дрон самолетного типа. Курская область часто подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне, 31 марта, был обстрелян курский поселок Теткино, одна женщина получила осколочные ранения.