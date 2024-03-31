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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Теткино пострадала местная жительница

Курский губернатор Старовойт сообщил о ранении жительницы Теткино после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские военные обстреляли курский поселок Теткино, в результате чего одна женщина получила осколочные ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

После обстрела на территории предприятия, расположенного в Теткино, произошел пожар, который оперативно потушили спасатели, рассказал он.

«Также повреждены пять многоквартирных домов. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил Старовойт.

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Фото:Google Maps

30 марта под обстрел ВСУ попало село Гуево в Суджанском районе. По словам Старовойта, никто из местных жителей не пострадал, но были повреждены четыре дома, хозпостройки и заборы.

При обстреле Теткино пострадала местная жительница
При обстреле Теткино пострадала местная жительница

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Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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