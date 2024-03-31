При обстреле Теткино пострадала местная жительница

Курский губернатор Старовойт сообщил о ранении жительницы Теткино после обстрела

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Украинские военные обстреляли курский поселок Теткино, в результате чего одна женщина получила осколочные ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

После обстрела на территории предприятия, расположенного в Теткино, произошел пожар, который оперативно потушили спасатели, рассказал он.

«Также повреждены пять многоквартирных домов. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил Старовойт.

30 марта под обстрел ВСУ попало село Гуево в Суджанском районе. По словам Старовойта, никто из местных жителей не пострадал, но были повреждены четыре дома, хозпостройки и заборы.