При обстреле Теткино пострадала местная жительница
Украинские военные обстреляли курский поселок Теткино, в результате чего одна женщина получила осколочные ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
После обстрела на территории предприятия, расположенного в Теткино, произошел пожар, который оперативно потушили спасатели, рассказал он.
«Также повреждены пять многоквартирных домов. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил Старовойт.
30 марта под обстрел ВСУ попало село Гуево в Суджанском районе. По словам Старовойта, никто из местных жителей не пострадал, но были повреждены четыре дома, хозпостройки и заборы.
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