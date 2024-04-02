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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин призвал объективно оценить работу надзора и контроля в «Крокусе»

Путин: анализ работы надзорных органов в деле «Крокуса» должен быть объективен
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вердикт о работе надзорных органов в «Крокус Сити Холле» должен быть предельно объективным, заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, на данный момент МВД вместе с другими ведомствами оценивает действия правоохранительных, контрольных, надзорных и коммерческих организаций, которые отвечали за безопасность в «Крокус Сити Холле».

«Анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей», — заявил он.

Путин добавил, что российское общество заплатило «очень высокую цену» за нападение на «Крокус». По словам президента, готовность к чрезвычайным ситуациям необходимо постоянно наращивать.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» группа вооруженных людей начала стрельбу, концертный зал подожгли. В результате нападения погибли 144 человека, более 500 пострадали. Ответственность за нападение на себя взял филиал «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

По делу о теракте задержали 12 человек, суд отправил десятерых из них под арест.

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Путин заявил, что к атаке причастны «радикальные исламисты», но добавил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Позднее, 2 апреля, российский президент заявил, что Москва установит заказчиков теракта.

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Владимир Путин теракт Крокус Сити Холл
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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