В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности действует в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА», — говорится в сообщении.
Артамонов отметил, что оперативные силы области приведены в повышенную готовность. Губернатор призвал жителей области соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Власти Липецкой области периодически сообщают об атаках дронов на регион со стороны Вооруженных сил Украины.
В частности, 15 марта в регионе объявили режим воздушной опасности. Позднее Артамонов сообщил, что дежурными средствами в Становлянском округе региона подавили два БПЛА. В результате атаки никто не пострадал.
О приближении украинских беспилотников сообщали 13 марта. В тот же день в области ввели двухуровневую систему оповещения при атаке БПЛА.
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