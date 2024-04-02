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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Режим воздушной опасности действует в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА», — говорится в сообщении.

Артамонов отметил, что оперативные силы области приведены в повышенную готовность. Губернатор призвал жителей области соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

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Фото:Global Look Press

Власти Липецкой области периодически сообщают об атаках дронов на регион со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, 15 марта в регионе объявили режим воздушной опасности. Позднее Артамонов сообщил, что дежурными средствами в Становлянском округе региона подавили два БПЛА. В результате атаки никто не пострадал.

О приближении украинских беспилотников сообщали 13 марта. В тот же день в области ввели двухуровневую систему оповещения при атаке БПЛА.

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Теги
Военная операция на Украине Липецкая область Воздушная тревога
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