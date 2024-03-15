В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности, вблизи границ региона замечены беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов
«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он в телеграм-канале.
Артамонов призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, а также отметил, что режим воздушной опасности не влияет на жизнедеятельность региона.
Последний раз опасность атаки беспилотников в Липецкой области объявляли 13 марта.
В ночь на 24 февраля в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. По словам Артамонова, предварительной причиной стало «падение летательного аппарата». Позднее на территории предприятия обезвредили части сбитого дрона. Тогда Минобороны сообщало о перехвате двух беспилотников самолетного типа над Липецкой областью.
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