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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN узнал возможную дату переговоров США с Израилем по поводу Рафаха

CNN: переговоры между США и Израилем по поводу Рафаха могут пройти 1 апреля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Переговоры на высоком уровне между США и Израиля по поводу военных операций ЦАХАЛ в городе Рафах в Секторе Газа могут состояться в Вашингтоне 1 апреля, сообщает CNN cо ссылкой на американские официальные лица.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее отменил переговоры, запланированные на 25 марта. Это произошло после того, как США не наложили вето на резолюцию Совете Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

На встречу должны были приехать два главных советника Нетаньяху, пишет CNN. По словам источников телеканала, израильская делегация позднее предложила перенести переговоры на предстоящую неделю.

Официальные лица США сообщили CNN, что точная дата еще не определена. В Белом доме заявили, что работают над поиском удобной даты, которая «устроила бы обе стороны».

Армия Израиля представила план эвакуации Рафаха правительству
Политика
Фото:Mohammed Salem / Reuters

В начале февраля власти Израиля объявили о намерении ввести в Рафах армию с целью уничтожить оставшиеся там силы ХАМАС. Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ предпримет «мощные действия» в городе после вывода гражданского населения. После этого Израиль несколько раз наносил удары по Рафаху, называя их целью объекты палестинской группировки.

По информации CNN, на переговорах по Рафаху американские официальные лица планировали предложить израильской делегации «альтернативные варианты борьбы с ХАМАС» в городе. В США считают, что полномасштабное наземное вторжение в Рафах может стать гуманитарной катастрофой.

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Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в нем эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

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Израиль США ЦАХАЛ Рафах Биньямин Нетаньяху переговоры сектор Газа
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