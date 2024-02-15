Нетаньяху анонсировал «мощные действия» в Рафахе после вывода населения
Израиль будет сражаться в секторе Газа до полной победы, что включает «мощные действия» в городе Рафах на юге эксклава после вывода из этого района гражданского населения. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).
«Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя мощные действия и в Рафахе после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий», — написал он.
Рафах — город на юге сектора Газа у границы с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, а в сам эксклав поставляется гуманитарная помощь.
По оценке властей сектора Газа, в городе остаются не менее 1,3 млн гражданских лиц. В начале февраля власти Израиля объявили о планах ввести в Рафах армию с целью уничтожить оставшиеся там батальоны палестинской группировки ХАМАС. «Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона [группировки] в Рафахе», — объяснял этот шаг Нетаньяху.
Армия обороны страны (ЦАХАЛ) уже наносила авиаудары по городу, Минздрав сектора Газа сообщал о десятках погибших.
Нетаньяху и раньше подчеркивал, что Израиль распространит операцию на Рафах, когда будут созданы условия для безопасной эвакуации из города населения. Говоря о том, куда именно должны уйти люди, премьер упомянул районы к северу от Рафаха, уже подконтрольные израильской стороне.
Власти Египта, на границе с которым расположен Рафах, пригрозили приостановить действие мирного соглашения с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в город. Каир опасается, что бои в нем спровоцируют сильнейший наплыв палестинцев в страну, а египетские военные не смогут сдержать поток беженцев.
Представитель ХАМАС, в свою очередь, заявил, что вторжение израильских войск в Рафах приведет к разрыву переговоров о прекращении огня и освобождении удерживаемых группировкой заложников.
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