Израиль утвердил планы по операции в Рафахе

Биньямин Нетаньяху заявил, что «без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы». По его словам, Израиль также готовит эвакуацию гражданского населения

Рафах, сектор Газа (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Правительство Израиля утвердило оперативные планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по наступлению на город Рафах в секторе Газа, который считается последним оплотом группировки ХАМАС. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает израильское издание Kikar HaShabbat.

«Это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС... Без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы», — сказал он. По словам премьер-министра, вход израильских войск в Рафах и уничтожение военных соединений ХАМАС является фундаментальной целью Израиля, наравне с освобождением всех заложников.

Нетаньяху добавил, что израильские военные готовят планы эвакуации гражданского населения Рафаха. Премьер опроверг предположение, что операция в Рафахе задерживается из-за давления со стороны США или из-за священного для мусульман месяца Рамадан. «Мы справимся с давлением извне», — подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, информация, полученная бойцами ЦАХАЛ ходе операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе, поможет найти тех, кто захватил заложников в Израиле.

«Главная цель наших действий — это сочетание военного давления и решительных переговоров. Комбинация, которая уже привела к освобождению нашими силами и нашими усилиями около половины похищенных», — подчеркнул премьер.

Рафах — город на юге сектора Газа, который граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, а через него поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

Левая политическая партия «Еш Атид» раскритиковала выступление Нетаньяху. По ее мнению, премьер не способен вернуть похищенных заложников и обеспечить безопасность, при этом ситуация в экономике резко ухудшается, передает Kikar HaShabbat.

Ранее лидер демократов в сенате конгресса США Чак Шумер призвал к перестановкам в правительстве Биньямина Нетаньяху или проведению досрочных выборов в Израиле. «Коалиция Нетаньяху больше не соответствует потребностям Израиля после 7 октября», — заявил он.

Американское руководство настаивает на реализации концепции двух государств — еврейского и арабского. Правительство Израиля категорически отвергает возможность создания независимого палестинского государства.

31 марта в канцелярии главы правительства заявили, что у Нетаньяху обнаружили грыжу, ему проведут операцию по ее удалению. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять глава Минюста Израиля Ярив Левин.