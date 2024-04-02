В Минобороны рассказали об инструментах ментальной агрессии США и НАТО

«Голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре в московском клубе «Мутабор», была одним из примеров ментальной агрессии против России, заявил советник министра обороны страны Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества». Выдержку из статьи приводит «РИА Новости» (на момент публикации материала статья не была опубликована на сайте журнала).

Подобные инструменты агрессии, со слов советника, разрабатывают США и НАТО. Так, США стараются внедрить в общество государства-противника идеологические платформы деградации и безответственности. Это предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств и имитацию легитимной власти, пишет он.

Примером такого инструмента влияния Ильницкий назвал «голую вечеринку».

«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — написал он.

Сегодня определяющим фактором стратегической победы над противником становится не информационное, а когнитивно-ментальное доминирование, продолжил Ильницкий. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся более важными, чем контроль над территориями, считает он.

Современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатывают специалисты Гарвардского и Принстонского университетов, а также командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центр инноваций НАТО и другие структуры, заключил советник главы Минобороны.