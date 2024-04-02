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В Минобороны рассказали об инструментах ментальной агрессии США и НАТО

Советник главы Минобороны Ильницкий: «голая вечеринка» — инструмент агрессии США

«Голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре в московском клубе «Мутабор», была одним из примеров ментальной агрессии против России, заявил советник министра обороны страны Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества». Выдержку из статьи приводит «РИА Новости» (на момент публикации материала статья не была опубликована на сайте журнала).

Подобные инструменты агрессии, со слов советника, разрабатывают США и НАТО. Так, США стараются внедрить в общество государства-противника идеологические платформы деградации и безответственности. Это предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств и имитацию легитимной власти, пишет он.

Примером такого инструмента влияния Ильницкий назвал «голую вечеринку».

«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — написал он.

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Филипп Киркоров

Сегодня определяющим фактором стратегической победы над противником становится не информационное, а когнитивно-ментальное доминирование, продолжил Ильницкий. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся более важными, чем контроль над территориями, считает он.

Современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатывают специалисты Гарвардского и Принстонского университетов, а также командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центр инноваций НАТО и другие структуры, заключил советник главы Минобороны.

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Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие.

Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение признано экстремистской и террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России).

Многие участники вечеринки принесли публичные извинения за участие в мероприятии, некоторых из них оштрафовали или отправили под административный арест.

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голая вечеринка Минобороны агрессия Информационная война США НАТО Настя Ивлеева
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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