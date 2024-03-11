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Киркоров на шоу «Звезды» спел, как вошел «не в те двери» на вечеринке

Киркоров спел, как вошел не в те двери на «голой вечеринке» Ивлеевой
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Народный артист России, певец Филипп Киркоров, выступая в шоу «Звезды», спел про «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой. Фрагмент его выступления опубликован в VK.

«Пусть вошел я не в те двери моей творческой карьеры, но зашел туда всего на пять минут», — пропел Киркоров.

Для исполнения этой песни артист переоделся в черную водолазку, похожую на ту, в которой он появился в видео с извинениями за участие в «голой вечеринке».

Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки»
Общество
Филипп Киркоров

В декабре 2023 года прошла вечеринка Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор». На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и др.

Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» (признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России).

После этого многие участники вечеринки, в том числе Киркоров, принесли публичные извинения за участие в мероприятии. Певец заявил, что «зашел не в ту дверь» и назвал свой поступок «оплошностью». «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — сказал певец.

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Филипп Киркоров голая вечеринка Настя Ивлеева
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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