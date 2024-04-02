Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об обрушении на руднике «Пионер»

Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о ЧП на руднике «Пионер»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования дел, возбужденных после обрушения породы на руднике «Пионер» в Амурской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Отчитаться перед главой СК должен руководитель амурского управления ведомства Станислав Белянский.

Обрушение на руднике произошло вечером 18 марта. Связи с оставшимися там 13 горняками не было. Чтобы добраться до них, спасатели решили бурить скважины.

Через неделю, 25 марта, МЧС сообщило, что в результате бурения в выработке обнаружили горную массу и воду. 1 апреля в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение, заявили о прекращении поисковой операции из-за угрозы повторных обвалов. Горняков объявили погибшими, их семьям пообещали компенсации.

Следственный комитет вскоре после ЧП завел уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение требований безопасности при проведении работ). Также было возбуждено еще одно дело — о халатности (ст. 293 УК).

По первому делу обвинение уже предъявили управляющему директору рудника Алексею Бирюкову, его арестовали. По нему же задержан главный инженер предприятия, обоим грозит до семи лет лишения свободы.

В рамках второго дела задержаны заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, а также старший инспектор того же отдела. Обоим грозит до семи лет лишения свободы. Вскоре им изберут меру пресечения, уточнили в СК.