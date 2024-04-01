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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях второй раз за день объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он попросил местных жителей, которые находятся дома, укрыться в помещении без окон, со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой. «Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал Гладков.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и районе второй раз за день. Ранее сирены включили примерно в 16:12. Около 17:01 сигнал отменили.

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С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Утром Минобороны России отчиталось об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью. Днем над регионом сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, сообщило ведомство. Позже Гладков рассказал, что при обстреле Белгорода и района пострадали девять человек.

В Белгороде и окрестностях второй раз за день объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях второй раз за день объявили ракетную опасность

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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