Над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов Vampire
Силы ПВО около 16:00 сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Примерно в то же время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. В 17:00 ее отменили.
Ночью над регионом перехватили два беспилотника.
В последние недели регион ежедневно подвергается попыткам обстрелов и ударов дронами со стороны Украины. В воскресенье, 31 марта, над областью уничтожили дрон и десять снарядов РСЗО Vampire; в субботу, 30 марта, Минобороны зафиксировало шесть подобных атак: суммарно было сбито семь БПЛА.
В результате атаки на Белгород 31 марта пострадала женщина, она получила ожоги. В городе были повреждены две квартиры в двух многоэтажках, 26 частных домов, десять автомобилей.
Регион также подвергается артиллерийским обстрелам. Так, накануне по селу Щетиновка в Белгородском районе выпустили два боеприпаса, в Волоконовском — четыре по хутору Старый и т.д. Больше всего населенных пунктов пострадало от обстрелов в Грайворонском городском округе. В селе Дунайка погибла местная жительница, которая во время обстрела находилась на улице. Были повреждены здания и автомобили в Козинке, Горьковском, Антоновке, Гора-Подоле.
Кроме того, украинская сторона при атаках использует дроны-камикадзе: два таких аппарата атаковали село Долгое в Валуйском городском округе. Практикуется сброс взрывных устройств с дронов — к примеру, три были сброшены в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок. В области также находят обломки беспилотников, в том числе разведывательных.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет
Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам
Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?