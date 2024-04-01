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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов Vampire

Минобороны: над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе около 16:00 объявили ракетную опасность, ПВО примерно в то же время сбила 17 снарядов РСЗО Vampire. Накануне была предпринята еще одна попытка атаковать регион с их помощью
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО около 16:00 сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Примерно в то же время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. В 17:00 ее отменили.

Ночью над регионом перехватили два беспилотника.

В последние недели регион ежедневно подвергается попыткам обстрелов и ударов дронами со стороны Украины. В воскресенье, 31 марта, над областью уничтожили дрон и десять снарядов РСЗО Vampire; в субботу, 30 марта, Минобороны зафиксировало шесть подобных атак: суммарно было сбито семь БПЛА.

В результате атаки на Белгород 31 марта пострадала женщина, она получила ожоги. В городе были повреждены две квартиры в двух многоэтажках, 26 частных домов, десять автомобилей.

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Регион также подвергается артиллерийским обстрелам. Так, накануне по селу Щетиновка в Белгородском районе выпустили два боеприпаса, в Волоконовском — четыре по хутору Старый и т.д. Больше всего населенных пунктов пострадало от обстрелов в Грайворонском городском округе. В селе Дунайка погибла местная жительница, которая во время обстрела находилась на улице. Были повреждены здания и автомобили в Козинке, Горьковском, Антоновке, Гора-Подоле.

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Кроме того, украинская сторона при атаках использует дроны-камикадзе: два таких аппарата атаковали село Долгое в Валуйском городском округе. Практикуется сброс взрывных устройств с дронов — к примеру, три были сброшены в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок. В области также находят обломки беспилотников, в том числе разведывательных.

Над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов Vampire
Над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов Vampire

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область Минобороны ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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