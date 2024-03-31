При обстреле белгородского села Дунайка погибла женщина

Под обстрел ВСУ попало село Дунайка в Грайворонском округе. Во время атаки местная жительница, которая была на улице, получила ранения, в результате которых умерла. В селе повреждены 4 дома и линии газо- и электроснабжения

Украинские военные обстреляли село Дунайка в Грайворонском городском округе, в результате чего погибла местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Кроме того, в селе были повреждены четыре частных домовладения, одна хозпостройка, три машины, а также линии газо- и электроснабжения, добавил глава региона.

За сутки Белгородская область четыре раза подверглась атакам со стороны Украины. Утром силы ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В это время в Белгороде и Белгородском районе запустили сирены ракетной опасности. Одна женщина получила ожог руки второй степени после пожара, который вспыхнул у нее дома после атаки. В Белгороде были повреждены 18 частных жилых домов, в Белгородском районе — повреждены три дома.

Позже украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Богун-Городок в Борисовском районе. Никто не пострадал, есть повреждения в одном доме. В селе Долгое Валуйского городского округа упал и взорвался дрон-камикадзе, в результате чего была повреждена линия электропередачию

В селе Цаповка беспилотник сбросил два взрывных устройства, на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждено четыре транспортных средства.