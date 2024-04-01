В Салоники впервые за два года назначили российского генконсула
В Салоники впервые с 2022 года назначили российского генерального консула — им стал Владимир Бреднев. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.
Бреднев находится на дипломатической службе с 1999 года. До своего назначения на пост генконсула Бреднев с 2018 года занимал должность начальника отдела в департаменте экономического сотрудничества российского МИДа. На этом же посту он находился с 2014 по 2015 год. С 2015 по 2018 год дипломат был старшим советником постпредства России в Брюсселе.
До апреля 2022 года пост генконсула в Салониках занимал Владимир Майстренко. Согласно данным на сайте генконсульства России в Салониках, до сих пор Майстренко был последним, кто находился на этой должности. 6 апреля МИД Греции принял решение о высылке из страны двенадцати российских дипломатов.
Их признали персонами нон грата. Тогда европейские страны начали массово высылать российских дипломатов из-за проведения специальной военной операции на Украине.
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