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Политика ,  
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В Салоники впервые за два года назначили российского генконсула

Владимир Бреднев
Владимир Бреднев (Фото: МИД РФ)

В Салоники впервые с 2022 года назначили российского генерального консула — им стал Владимир Бреднев. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.

Бреднев находится на дипломатической службе с 1999 года. До своего назначения на пост генконсула Бреднев с 2018 года занимал должность начальника отдела в департаменте экономического сотрудничества российского МИДа. На этом же посту он находился с 2014 по 2015 год. С 2015 по 2018 год дипломат был старшим советником постпредства России в Брюсселе.

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До апреля 2022 года пост генконсула в Салониках занимал Владимир Майстренко. Согласно данным на сайте генконсульства России в Салониках, до сих пор Майстренко был последним, кто находился на этой должности. 6 апреля МИД Греции принял решение о высылке из страны двенадцати российских дипломатов.

Их признали персонами нон грата. Тогда европейские страны начали массово высылать российских дипломатов из-за проведения специальной военной операции на Украине.

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