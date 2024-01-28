Блинкен предложил Греции передать Украине оружие в обмен на $200 млн

США предложили Греции передать или продать Украине оружие, в обмен на это Вашингтон выделит Афинам $200 млн. Об этом пишет греческое издание Kathimerini, которое приводит текст письма госсекретаря США Энтони Блинкен премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

«Нас по-прежнему интересуют оборонные возможности, которые Греция могла бы передать или продать Украине. Если эти возможности представляют интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния и примерной стоимости, мы можем изучить возможности дополнительного финансирования иностранных вооруженных сил в размере до $200 млн для Греции», — говорится в письме Блинкена.

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