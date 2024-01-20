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В резиденции премьер-министра Греции произошел пожар

В Греции сообщили о пожаре в резиденции премьер-министра Мицотакиса
Дворец&nbsp;Максима в Афинах, Греция
Дворец Максима в Афинах, Греция (Фото: Panayiotis Tzamaros / Zuma / Global Look Press)

В резиденции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса — Дворце Максима в Афинах — произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба греческого министерства климатических кризисов и гражданской обороны.

«Пожар произошел сегодня утром в прилегающем складском помещении на первом этаже во Дворце Максима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 24 пожарных и семь транспортных средств. В министерстве указали, что пожар был быстро локализован, зданию причинен незначительный материальный ущерб.

Следственные органы уточняют все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

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Дворец Максима расположен на улице Ироду Аттикис в Афинах. Здание было построено в 1920-е годы.

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Юлия Овчинникова
Греция Кириакос Мицотакис Пожар
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