В резиденции премьер-министра Греции произошел пожар
В резиденции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса — Дворце Максима в Афинах — произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба греческого министерства климатических кризисов и гражданской обороны.
«Пожар произошел сегодня утром в прилегающем складском помещении на первом этаже во Дворце Максима», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 24 пожарных и семь транспортных средств. В министерстве указали, что пожар был быстро локализован, зданию причинен незначительный материальный ущерб.
Следственные органы уточняют все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике