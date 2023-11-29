 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава ГИБДД пообещал не штрафовать водителей за езду без зимней резины

Глава ГИБДД пообещал не штрафовать водителей за езду без зимней резины
В случае отсутствия шин «по сезону» транспортное средство «не задерживается, не эвакуируется» — каждый владелец должен сам готовить свой автомобиль для безопасной езды в зимний период, подчеркнул глава ГИБДД

Глава ГИБДД пообещал не штрафовать водителей за езду без зимней резины
Video

В России водителей не будут штрафовать или наказывать за езду на летней резине в зимний период. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать [за отсутствие зимней резины] никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников.

Черников подчеркнул, что во многих регионах России нет гололеда и снега, поэтому в этих субъектах нет необходимости контролировать водителей.

Власти Москвы призвали водителей сменить летнюю резину на зимнюю
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

О том, что с 1 декабря тем, кто ездит на летней резине, может грозить штраф, писал, в частности, портал News.ru. «Поверьте, это не так, и об этом уже не раз заявляли в МВД России», — заверила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

При этом старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России Антон Белан говорил «Авто.ру», что главной задачей сотрудников ГИБДД будет не выписать штраф, а сделать водителю предупреждение о неисправности. «И объяснить ему, что в случае ДТП, даже мелкого, будет учитываться, какая резина стояла на автомобиле, и это будет учитываться как сопутствующая причина ДТП. Соответственно, и административная ответственность здесь обязательно будет наступать», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Почему мы следим за бывшими и как перестать это делать
Как искать друзей во взрослом возрасте — советы психолога
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал

В ноябре прошлого года МВД разработало поправки в перечень «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», предложив внести запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время и шипованной — в летнее. Поправки вступили в силу с 1 сентября.

Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта
Авто
Фото:Pirelli

Запрет на летнюю резину на период с декабря по февраль предлагалось ввести для легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1). Шипованную резину летом (июнь—август) предлагалось запретить на всех транспортных средствах.

При этом в поправках было предусмотрено, что регионы смогут вводить эти ограничения на разный срок в зависимости от погодных и климатических условий.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ГИБДД водители зимняя резина штраф
Материалы по теме
Власти Москвы призвали водителей сменить летнюю резину на зимнюю
Общество
МВД предложило штрафовать за езду на летней резине зимой
Общество
МВД ответило на новую идею об ограничениях шипованной резины
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:21
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 13:14
Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа» Политика, 13:13
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 13:13
Перспективы или повышенный риск: чем чреваты инвестиции в индийский рынок Pro, 13:05
МИД пообещал ответить на присоединение Молдавии к санкциям против России Политика, 13:02
Цифровой двойник человека, термояд и кванты: какие планы у ученых РБК и Росатом, 13:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сурков исключил новые минские соглашения с Украиной Политика, 12:53
В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций Политика, 12:52
«Билайн» выявил новый способ телефонного мошенничества Технологии и медиа, 12:52
Криптобиржа Binance откажется от стейблкоина BUSD Крипто, 12:51
Почему все едут в Архыз РБК и LADA, 12:50
70% опрошенных врачей выступили против наказания за «склонение к абортам» Политика, 12:48
Как россиянину найти работу в Африке: зарплаты, страны, профессии Pro, 12:48