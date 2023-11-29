Глава ГИБДД пообещал не штрафовать водителей за езду без зимней резины

В случае отсутствия шин «по сезону» транспортное средство «не задерживается, не эвакуируется» — каждый владелец должен сам готовить свой автомобиль для безопасной езды в зимний период, подчеркнул глава ГИБДД

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В России водителей не будут штрафовать или наказывать за езду на летней резине в зимний период. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать [за отсутствие зимней резины] никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников.

Черников подчеркнул, что во многих регионах России нет гололеда и снега, поэтому в этих субъектах нет необходимости контролировать водителей.

О том, что с 1 декабря тем, кто ездит на летней резине, может грозить штраф, писал, в частности, портал News.ru. «Поверьте, это не так, и об этом уже не раз заявляли в МВД России», — заверила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

При этом старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России Антон Белан говорил «Авто.ру», что главной задачей сотрудников ГИБДД будет не выписать штраф, а сделать водителю предупреждение о неисправности. «И объяснить ему, что в случае ДТП, даже мелкого, будет учитываться, какая резина стояла на автомобиле, и это будет учитываться как сопутствующая причина ДТП. Соответственно, и административная ответственность здесь обязательно будет наступать», — сказал он.

В ноябре прошлого года МВД разработало поправки в перечень «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», предложив внести запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время и шипованной — в летнее. Поправки вступили в силу с 1 сентября.

Запрет на летнюю резину на период с декабря по февраль предлагалось ввести для легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1). Шипованную резину летом (июнь—август) предлагалось запретить на всех транспортных средствах.

При этом в поправках было предусмотрено, что регионы смогут вводить эти ограничения на разный срок в зависимости от погодных и климатических условий.