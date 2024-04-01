Синоптик назвал день возвращения заморозков в Москву

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Ночная температура в Москве к концу рабочей недели опустится до отрицательных значений, дневная температура вернется к уровню климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на пятницу в Москву придут заморозки. Это произойдет из-за северных воздушных масс, которые начнут поступать в столицу с четверга, объяснил синоптик.

«Температурный фон понизится на 12–13 градусов по сравнению со вторником», — уточнил Вильфанд (цитата по ТАСС). По его словам, в ночь с четверга на пятницу температурные значения будут варьироваться от минус 4 градусов до минус 1 градуса, а днем — от плюс 5 градусов до плюс 8 градусов. Это близко к норме, отметил эксперт.

Влияние северных воздушных масс на погоду в Москве и области будет заметно уже в ночь со среды на четверг. Ночью в городе температура будет на уровне плюс 2–4 градусов, днем — на уровне плюс 6–9 градусов. В области температура поднимется до плюс 11 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал о «бурном прогрессе температуры», который наблюдался в Москве на прошлой неделе. Погода в столице в последнюю неделю марта больше соответствовала апрельской. 1 и 2 апреля температура в Москве поднимется до плюс 20 градусов.