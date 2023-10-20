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Власти Москвы призвали водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Власти Москвы призвали водителей сменить резину на зимнюю перед заморозками
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует водителям сменить резину на автомобилях с летней на зимнюю, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В конце недели могут начаться заморозки, поэтому автомобилистам следует поменять шины, отметили в ЦОДД. Там пояснили, что летняя резина жестче по составу, чем зимняя, и потому шины начнут твердеть при понижении температур. За счет этого повышается риск аварии, предупредили в центре.

Ведомство призвало водителей, которые не успеют сменить резину до заморозков, пользоваться общественным транспортом.

Заморозками считается понижение температуры ниже 0 градусов. Явление характерно для осени и весны, когда дневные температуры остаются положительными, а ночные становятся отрицательными.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что заморозки прогнозируются в Москве с 18 октября и до конца недели. Ночная температура будет держаться на уровне минус 1 градуса, предупредил синоптик. Холодать, по его словам, будет и днем, однако температура останется положительной.

Теги
зимняя резина шины Заморозки Москва
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