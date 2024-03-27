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Вильфанд пообещал москвичам потепление до 15 градусов на выходных

Вильфанд: в Москве на выходных 30-31 марта будет до 15 градусов тепла
Сюжет
Новости Москвы

В Москве на выходных 30-31 марта дневная температура воздуха приблизится к плюс 15 градусам. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы в Москве наблюдаем, что пришла весна, она бурно прогрессирует. Начиная со среды температура будет двузначная. В выходные температура приблизится к 15 градусам», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что в столице потеплеет благодаря воздушным массам, пришедшим из Малой Азии и северной Африки. По словам синоптика, в среду и четверг температура воздуха в Москве будет выше нормы на два градуса, в пятницу — на четыре градуса, а в выходные — на пять-шесть градусов. Столбики термометров не будут опускаться ниже нуля даже ночью, отметил Вильфанд.

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В то же время на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области прогнозируются аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов, рассказал Вильфанд. «Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — сказал он.

По словам метеоролога, в Ненецком автономном округе и республике Коми с 27 по 29 марта температура опустится до минус 27-28 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе будет до 32 градусов мороза, в Красноярском крае похолодает до минус 35, в центре Якутии — до минус 36-40 градусов.

В центре погоды «Фобос» отметили, что температура в марте в Центральной России оказалась почти на два градуса выше нормы. На последней неделе месяца, согласно прогнозу синоптиков, потепление достигнет значений апреля, а в последние дни месца «не исключен рекорд и майское тепло».

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Кроме того, в марте синоптики зафиксировали существенный дефицит осадков — по состоянию на 26 марта выпало всего 9 мм осадков, или 22% от нормы. Ожидается, что в апреле температура также будет выше климатической нормы, особенно в первой половине, месяц также будет «беден на осадки».

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Москва Погода синоптики Роман Вильфанд Гидрометцентр
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