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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Киселев в своей передаче напомнил о позиции Путина по смертной казни

Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни, поскольку для него жизнь каждого гражданина бесценна, заявил Дмитрий Киселев в вечернем эфире своей программы «Вести недели» на «России-1».

«Смертная казнь — жесткий инструмент. Это хорошо, что сейчас лидер России у нас Путин. И для него жизнь каждого из наших сограждан — бесценна», — сказал он, подчеркнув, что в действующем конституционно-правовом режиме возвращение такой меры практически невозможно.

Путин призвал опираться на ценности гуманизма после теракта в «Крокусе»
Политика
Владимир Путин

Дискуссии о возвращении смертной казни, мораторий на которую действует с 1996 года, начались на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Жертвами нападения 22 марта стали 144 человека, еще более 550 пострадали. По делу о теракте задержаны 12 человек, арестованы 9, включая четверых непосредственных участников нападения.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ни Госдума, ни Совфед не смогут преодолеть решения Конституционного суда России, который еще в 2009 году признал невозможным возвращение смертной казни.

Путин, говоря о трагедии, призвал опираться на ценности гуманизма и милосердия. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не участвует в дискуссии о возвращении смертной казни. До этого президент не раз говорил, что его позиция по этому вопросу не менялась. В апреле 2013 года, например, Путин сказал, что смертная казнь не является наиболее эффективным инструментом для борьбы с преступностью.

Теги
смертная казнь Дмитрий Киселев Владимир Путин теракт
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