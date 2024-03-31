После отражения атаки дронов на Ярославскую область никто не пострадал
После отражения атаки трех беспилотников на Ярославскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
«В Ярославской области отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал глава региона.
Губернатор предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты сбитых беспилотников. Он призвал в случае их обнаружения отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении обломков по телефону 112.
Минобороны России ранее отчиталось, что попытку украинских военных атаковать объекты Ярославской области с помощью дронов пресекли около 06:00 мск. Ведомство также заявило, что над регионом были сбиты три беспилотника.
С начала 2024 года в Ярославской области неоднократно уничтожали украинские беспилотники. В частности, 17 марта над регионом сбили четыре аппарата. Никто не пострадал, разрушений также не было.
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