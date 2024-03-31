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Военная операция на Украине ,  
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После отражения атаки дронов на Ярославскую область никто не пострадал

После отражения атаки беспилотников на Ярославскую область никто не пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине

После отражения атаки трех беспилотников на Ярославскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

«В Ярославской области отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал глава региона.

Губернатор предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты сбитых беспилотников. Он призвал в случае их обнаружения отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении обломков по телефону 112.

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Минобороны России ранее отчиталось, что попытку украинских военных атаковать объекты Ярославской области с помощью дронов пресекли около 06:00 мск. Ведомство также заявило, что над регионом были сбиты три беспилотника.

С начала 2024 года в Ярославской области неоднократно уничтожали украинские беспилотники. В частности, 17 марта над регионом сбили четыре аппарата. Никто не пострадал, разрушений также не было.

После отражения атаки дронов на Ярославскую область никто не пострадал
После отражения атаки дронов на Ярославскую область никто не пострадал

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Теги
Ярославская область беспилотники дроны Михаил Евраев
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