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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов RM-70 Vampire

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили десять снарядов RM-70 Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
Атака пресечена около 07:00 мск, отчиталось Минобороны. В это же время губернатор Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Силы ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.

В это же время губернатор Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. В 07:47 он сообщил об отмене тревоги.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении снарядов RM-70 Vampire над регионом. Утром 27 марта ведомство заявило, что за ночь в области силами ПВО были сбиты 18 снарядов РСЗО. Гладков тогда говорил, что один человек получил ранения, также были повреждены квартиры, дома и автомобили в нескольких населенных пунктах.

24 марта силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 22 снаряда RM-70 Vampire, сообщало Минобороны. Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Корреспондент РБК рассказывал о попадании по многоэтажному жилому дому в Белгороде — был поврежден верхний этаж. В этот же дом снаряд попал 30 декабря 2023 года.

Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов RM-70 Vampire
Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов RM-70 Vampire

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Елена Чернышова
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