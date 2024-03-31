Краснов объяснил, зачем заводят уголовные дела на иностранных политиков

Игорь Краснов (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Уголовные дела заводят в России на иностранных политиков, чтобы собрать доказательства их преступлений и представить их мировой общественности. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Телеведущий спросил, зачем на западных и украинских политиков заводят уголовные дела и как можно «разобраться» с обвиняемыми, если они находятся за границей. «Наверное, увидеть их всех на скамейке правосудия, в судебном заседании, пока нереалистично. Но могу вам сказать, что у этих расследований есть и другая сторона», — ответил Краснов.

Он объяснил, что в рамках расследования уголовных дел следствие собирает доказательства «зверства неонацистов и их кураторов, пособников, идейных вдохновителей». Это делается для того, чтобы в дальнейшем «не дать никому исказить те обстоятельства, которые были в реальности».

Генпрокурор также напомнил о принципе «неотвратимости наказания». «Мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде и представим мировой общественности, на века застолбив юридически значимые обстоятельства», — пообещал Краснов.

С начала военной операции на Украине в России неоднократно объявляли в розыск по уголовным делам иностранных чиновников. Так, в феврале в базе розыска российского МВД появилась премьер Эстонии Кая Каллас. Также в розыск объявили эстонского госсекретаря Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и других европейских чиновников. По какой конкретно уголовной статье их ищут, неизвестно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя розыск иностранных политиков, заявил, что они «надругались над исторической памятью». «Это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — сказал он. Каллас и другие чиновники одобряли снос советских памятников в странах Европы.