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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки беспилотника

Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области начал действовать режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения атаки, добавил глава области.

Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в Курске после атаки
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, в регионе фиксируют попадания дронов. В частности, 30 марта село Гуево Курской области попало под обстрел. Никто из жителей населенного пункта не пострадал.

29 марта в области и городе сообщали о ракетной опасности. Село Горналь попало под удар 26 марта. О пострадавших и повреждениях власти не сообщали.

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Курская область беспилотники Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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Старовойт сообщил об обстреле курского села Гуево
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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
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