В Курской области объявили опасность атаки беспилотника

В Курской области начал действовать режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения атаки, добавил глава области.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, в регионе фиксируют попадания дронов. В частности, 30 марта село Гуево Курской области попало под обстрел. Никто из жителей населенного пункта не пострадал.

29 марта в области и городе сообщали о ракетной опасности. Село Горналь попало под удар 26 марта. О пострадавших и повреждениях власти не сообщали.