Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в Курске после атаки

Аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции «Высокая», частично электроэнергия отсутствует на нескольких улицах Курска, сообщили в мэрии. Старовойт ранее сообщал о работе ПВО над регионом

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В Курске наблюдаются временные перебои с электроснабжением, оперативные службы уже приступают к ликвидации последствий атаки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Он также призвал не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их.

Ранее глава региона сообщал о работе ПВО в небе над Курской областью, в 22:15 мск в регионе была объявлена ракетная опасность.

Как сообщает «Курское Интернет Телевидение» со ссылкой на городскую администрацию, аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции «Высокая». Частично отсутствует электроэнергия на улицах Ленина, К. Зеленко, М. Горького, Можаевской, Радищева, Перекальского, проспекте Победы и др.

Позже Минобороны сообщило, что над территорией Курской области ПВО уничтожила зенитную управляемую ракету С-200.

Приграничные регионы России неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов после начала военной операции на Украине. Атаки усилились в последнюю неделю. Власти Курской и Белгородской областей почти ежедневно сообщали об обстрелах, а также о попытках проникновения украинских диверсантов в приграничные села. Минобороны неоднократно отчитывалось об отражении таких атак.

Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — заявил накануне президент.