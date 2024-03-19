Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в Курске после атаки
В Курске наблюдаются временные перебои с электроснабжением, оперативные службы уже приступают к ликвидации последствий атаки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Он также призвал не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их.
Ранее глава региона сообщал о работе ПВО в небе над Курской областью, в 22:15 мск в регионе была объявлена ракетная опасность.
Как сообщает «Курское Интернет Телевидение» со ссылкой на городскую администрацию, аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции «Высокая». Частично отсутствует электроэнергия на улицах Ленина, К. Зеленко, М. Горького, Можаевской, Радищева, Перекальского, проспекте Победы и др.
Позже Минобороны сообщило, что над территорией Курской области ПВО уничтожила зенитную управляемую ракету С-200.
Приграничные регионы России неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов после начала военной операции на Украине. Атаки усилились в последнюю неделю. Власти Курской и Белгородской областей почти ежедневно сообщали об обстрелах, а также о попытках проникновения украинских диверсантов в приграничные села. Минобороны неоднократно отчитывалось об отражении таких атак.
Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — заявил накануне президент.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину
Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые