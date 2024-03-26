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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области обстреляли село Горналь

Губернатор Старовойт: в Курской области обстреляли село Горналь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Суджанском районе Курской области под обстрел попало село Горналь, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, никто из жителей не пострадал, повреждений также не обнаружено.

Село Горналь фактически примыкает к российско-украинской границе: расстояние до нее от окраины населенного пункта — 150 м. Суджанский район на западе граничит с Сумской областью Украины.

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Фото:Яндекс.Карты

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В Курской области обстреляли село Горналь
В Курской области обстреляли село Горналь

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Курская область Роман Старовойт обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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