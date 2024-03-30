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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об обстреле курского села Гуево

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Гуево
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Село Гуево Суджанского района Курской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Повреждены четыре дома, хозпостройки и заборы. «Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — пообещал глава региона.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

После обстрела в Курской области без света остались село и поселок
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Фото:Google Maps

Последний раз Старовойт сообщал об атаке на Суджанский район 29 марта. Тогда под обстрел попало село Горналь. В результате атаки был поврежден один дом, также сгорел сарай. Никто из местных жителей не пострадал.

Старовойт сообщил об обстреле курского села Гуево
Старовойт сообщил об обстреле курского села Гуево

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Персоны
Курская область Роман Старовойт обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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