Старовойт сообщил об обстреле курского села Гуево
Село Гуево Суджанского района Курской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Повреждены четыре дома, хозпостройки и заборы. «Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — пообещал глава региона.
С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
Последний раз Старовойт сообщал об атаке на Суджанский район 29 марта. Тогда под обстрел попало село Горналь. В результате атаки был поврежден один дом, также сгорел сарай. Никто из местных жителей не пострадал.
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